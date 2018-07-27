Съемки визиток для финалистов отбора на детское "Евровидение-2018" пройдут в Минске

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Съемки визиток для финалистов национального отбора на детское "Евровидение-2018" пройдут в Минске, а начнет их творческая команда Белтелерадиокомпании 3 августа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В этом году главная тема посткардов напрямую связана с официальным слоганом международного форума - "#LIGHTUP" ("#ЗАЖИГАЙ"). С каждым из конкурсантов в видеоролике случится удивительная история, финалом которой станет появление красочного и яркого конфетти как символа праздника и настоящей сказки.

"Планируется, что съемки будут проходить в течение недели на самых разнообразных, живописных и современных локациях: от школьного стадиона до главных прогулочных улиц Минска - Октябрьской и Зыбицкой. Площадка для каждого из финалистов подбиралась индивидуально в зависимости от характерных особенностей исполнителя или группы", - рассказала режиссер визиток Яна Шаблыко.

Длительность всех посткардов - 40 секунд. Именно столько времени необходимо на смену декораций и подготовку следующего номера. Отснятые ролики будут предварять выступление юных артистов во время финального шоу, которое пройдет в форме гала-концерта 31 августа в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также в онлайн-трансляции на официальном сайте медиахолдинга.

Согласно проведенной жеребьевке, в финале конкурсанты выступят в следующем порядке: группа "Мята", Даниэль Алекс Ястремский, LIZAМЕЯ, Артем Скороль, Ангелина Ярощук, вокальная группа Мonkey Tops, Мария Жилина, Ярослав Соколиков, Никита Белько, Мария Гулевич.

Победитель национального отборочного тура, который наберет наибольшее количество голосов от профессионального жюри и зрителей, представит Беларусь на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018" 25 ноября в Минске.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании. -0-