Скончался американский писатель Филип Рот

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский писатель Филип Рот умер в США в возрасте 85 лет, сообщают информагентства.

Причиной смерти писателя стала сердечная недостаточность.

Рот - автор более 20 романов, многие из которых переведены на русский язык. Это такие произведения, как "Случай Портного", "Заговор против Америки", "Обыкновенный человек".

Роман "Американская пастораль" принес писателю Международную Букеровскую премию, Пулитцеровскую премию. Он также обладатель литературной премии Франца Кафки.

Филип Рот родился в 1933 году в Ньюарке (штат Нью-Джерси) в семье иммигрантов из Галиции. Получил образование в университете Бакнелла. Последние годы жил в штатах Нью-Йорк и Коннектикут.-0-