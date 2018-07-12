"Славянский базар" способствует укреплению взаимопонимания между народами разных стран - Путин

12 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" способствует укреплению взаимопонимания между народами разных стран. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина гостям и участникам форума, передает корреспондент БЕЛТА с концерта торжественного открытия фестиваля.
"Культурные мероприятия столь высокого уровня, проводящиеся на регулярной основе, несомненно способствуют расширению гуманитарного сотрудничества, укреплению взаимопонимания и доверия между народами разных государств", - подчеркивается в приветствии.
Для участия в фестивале на гостеприимную белорусскую землю прибыли представители более 40 стран, констатировал глава российского государства. Жители Витебска и гости этого древнего и прекрасного города смогут посетить многочисленные театральные постановки, выступления вокальных, хореографических и фольклорных коллективов, а также певческие конкурсы, в которых примут участие как известные, так и совсем юные исполнители. Особенно широко будет представлено музыкальное искусство. Запланированы концерты симфонических, камерных и эстрадных оркестров.
Владимир Путин выразил уверенность, что фестиваль пройдет ярко и зрелищно, станет настоящим праздником. Президент России от души поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке и организации "Славянского базара в Витебске", а гостям пожелал незабываемых впечатлений.-0-
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