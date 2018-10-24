Слуцкий пояс XVIII века продемонстрируют в Большом театре Беларуси 6 ноября

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оригинальный слуцкий пояс XVIII века представят в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси 6 ноября, сообщила БЕЛТА ведущий редактор отдела информации театра Елена Балабанович.

"Большой театр Беларуси готовит для своих зрителей настоящий праздник. Впервые Музей древнебелорусской культуры при Академии наук представит оригинальный слуцкий пояс XVIII века в нашем театре. Директор музея Борис Лазука расскажет, почему один слуцкий пояс стоил дороже, чем целая деревня, и как он из части мужского костюма превратился в настоящее произведение искусства, признанное во всем мире", - сказала Елена Балабанович.

В этот вечер на главной сцене Большого театра прозвучит шедевр национального искусства - опера "Седая легенда" композитора Дмитрия Смольского и автора либретто Владимира Короткевича. Спектакль воплотил на сцене режиссер-постановщик Михаил Панджавидзе. Главные партии исполнят народные артисты Беларуси Нина Шарубина (Ирина), Сергей Франковский (Роман) и заслуженные артисты Беларуси Оксана Волкова (Любка), Владимир Громов (Кизгайла), Олег Мельников (Наемник). За дирижерским пультом - маэстро Вячеслав Чернухо-Волич.-0-