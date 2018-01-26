Спектакли на малой сцене будут показывать в Театре музкомедии

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спектакли на малой сцене будут показывать в Белорусском государственном академическом музыкальном театре. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре, зрителю впервые представят новый творческий проект 30 января.
Проект "Экспериментальная театральная мастерская "Сцена" предполагает показы на малой сцене без традиционных подмостков и занавеса, а размещение зрительских мест непосредственно на сцене театра. На такой площадке будут показывать спектакли с небольшим количеством действующих лиц.
Творческий проект 30 января откроет премьера лирической комедии в одном действии "Свадьба в стиле ретро" с музыкой Александра Журбина в постановке главного режиссера театра заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Михаила Ковальчика. -0-
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