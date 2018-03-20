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Списки жертв преступлений фашистов представлены на выставке "Хатынь - святыня национальной памяти"

Культура 20.03.2018 | 17:16
Выступает академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси Александр Коваленя
Выступает академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси Александр Коваленя
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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акты и списки жертв преступлений гитлеровцев, совершенных на белорусской земле, представлены на выставке "Хатынь - святыня национальной памяти", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном архиве Беларуси.

Фотовыставка сформирована из документов белорусских партизанских формирований, немецких отчетов о событиях того дня, показаний бывших карателей и свидетелей их преступлений. Например, посетители могут увидеть карту 1940 года, на которой нанесен населенный пункт Хатынь, копию плана деревни, письменный акт жителей деревни Селище о сожжении карателями соседней Хатыни, приказ-донесение 118-го батальона об уничтожении деревни Хатынь, экспонаты, найденные во время раскопок, которые велись во время строительства мемориала.

Также среди экспонатов - акты и списки жертв, свидетельствующие о том, что Хатынь была не единственной деревней, уничтоженной гитлеровцами: за период оккупации 1941-1944 годов 628 белорусских деревень разделили участь Хатыни - были сожжены вместе с населением, 186 из них не возродились после войны.

Экспозиция создана в двух вариантах: стационарная - подлинные документы представлены в витринах, и передвижная - цифровые копии документов и фотографий на восьми плакатах (баннерах). Кроме того, документы в цифровом виде можно увидеть на сайте Национального архива Беларуси. Все документы доступны для изучения в читальном зале учреждения.

Выставку имеют возможность посетить все желающие, предъявив паспорт. Для групп организуются экскурсии.

В подготовке выставки приняли участие Государственный мемориальный комплекс "Хатынь", Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и Зональный государственный архив в Борисове.

Выставка "Хатынь - святыня национальной памяти" приурочена к 75-летию со дня трагедии белорусской деревни Хатынь, сожженной вместе с жителями фашистскими оккупантами 22 марта 1943 года. Экспозиция будет работать до 15 апреля.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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выставка, Минск, фотография
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Выставка "Хатынь - святыня национальной памяти" открылась в Минске
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Годовщина хатынской трагедии 22 марта 1943 года сожжена белорусская деревня Хатынь. Вместе с деревней были сожжены или расстреляны 149 человек.
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