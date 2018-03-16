Средства из бюджета на объекты наследия будут направляться в 2018 году на продолжение реставрации

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году продолжится финансирование из республиканского бюджета ремонтно-реставрационных работ объектов историко-культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси Наталья Хвир.

Бюджетные средства направляются, исходя из необходимости концентрирования средств на объектах, реставрационные работы на которых начаты в предыдущие годы, для обеспечения их скорейшего ввода и вовлечения в общественно-культурную деятельность региона. Реставрация таких объектов историко-культурного наследия ведется также за счет местных бюджетов.

Наталья Хвир добавила, что в 2018 году по Государственной инвестиционной программе, государственной программе "Культура Беларуси на 2016-2020 годы" планируется продолжить финансирование наиболее значимых объектов, работы по которым начались в прошлые годы: Коссовский дворцово-парковый ансамбль Ивацевичского района, дворцовый комплекс в горпоселке Ружаны Пружанского района, Спасо-Преображенская церковь в Полоцке, комплекс бывшего коллегиума иезуитов в деревне Юровичи Калинковичского района, костел Божьего Тела в Несвиже, дворцово-парковый ансамбль в деревне Жиличи Кировского района, Успенский монастырь в деревне Пустынки Мстиславского района, замки в Гродненской области - городах Лида, Новогрудок, в деревне Крево Сморгонского района, в деревне Гольшаны Ошмянского района. Кроме того, за счет средств республиканского бюджета будут вестись работы в Гомельском цирке, Национальном художественном музее Беларуси, Белорусском государственном музее архитектуры и быта.

Как рассказала заместитель начальника управления на пресс-конференции, планируется, что на работы по реставрации Новогрудского замка сумма составит Br16 тыс., на научно-исследовательские и проектные работы по консервации с фрагментарной реставрацией руин бывшего замка Сапег в агрогородке Гольшаны направят также Br16 тыс., на научно-исследовательские и проектные работы и консервацию историко-культурной ценности в деревне Крево запланировано Br15 тыс., на реставрацию живописи Спасо-Преображенской церкви в Полоцке - Br10 тыс. 695.

Для обеспечения сохранности костельной башни замка в Новогрудке ведутся работы по ее консервации, усилению замкового склона, начаты работы на другой сохранившейся башне замка. По замкам в Гольшанах и Крево разработаны архитектурные проекты на первоочередные консервационные работы. По замку в Быхове проводятся работы по консервации.

По словам Натальи Хвир, в последние годы проведена реставрация памятников архитектуры с использованием средств республиканского бюджета на таких значимых объектах наследия, как замки в Несвиже и городском поселке Мир, в усадебном доме в Красном Береге Жлобинского района, Свято-Воскресенском соборе в Борисове, дворце в Залесье Сморгонского района.

Минкультуры утвердило более 270 зон охраны историко-культурных ценностей. В 2017 году выдано 126 заключений о вводе в эксплуатацию объектов наследия.-0-