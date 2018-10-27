Стали известны имена ведущих детского "Евровидения-2018"

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемонию открытия детского "Евровидения-2018" 19 ноября в НВЦ "БелЭкспо" будут вести Денис Дудинский и Анна Квилория, а 25 ноября на сцену "Минск-Арены" выйдут Евгений Перлин, Зена и Хелена Мерааи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Денис Дудинский и Анна Квилория

Ведущий новостей, проектов "Добрай раніцы, Беларусь!" и "Макаёнка, 9" на "Беларусь 1" Евгений Перлин, представительница Беларуси на детском "Евровидении-2017" Хелена Мерааи и неоднократная финалистка национальных отборов на детское "Евровидение" Зена (Зина Куприянович) активно готовятся к шоу, посещают многочисленные репетиции и совершенствуют английский. Им предстоит работать на основной сцене для огромной аудитории телезрителей и параллельно общаться с участниками в гринруме. Один из пунктов подготовки - стильная фотосессия. Фотограф Анна Герт запечатлела ведущих в соответствии с символикой детского "Евровидения".

Евгений Перлин

"На кастинг поступили десятки заявок из Беларуси и из-за рубежа от желающих стать лицом самого рейтингового музыкального шоу года. Экспертная группа Белтелерадиокомпании совместно с ЕВС изучила видеозаписи всех претендентов и определила тех, кто наиболее гармонично вписывается в общую концепцию конкурса", - отметили в пресс-службе.

Хелена Мерааи

Подробнее о подготовке в конкурсу можно будет узнать из "Дневников детского "Евровидения-2018". Команда Агентства теленовостей проведет зрителя за кулисы конкурса. Съемочная группа АТН покажет все этапы подготовки шоу - от сборки сцены в Минск-Арене до пошива сценического костюма для представителя Беларуси Даниэля Ястремского и подробностей кастинга ведущих. Эксклюзивом "Дневников" станут интервью всех конкурсантов и кадры их репетиций. Премьера состоится 28 октября в эфире телеканала "Беларусь 1".

Международное песенное шоу пройдет 25 ноября в "Минск-Арене". Форум в этом году соберет рекордное количество участников - 20 стран. Организатором и координатором всех мероприятий конкурса выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-

Фото Белтелерадиокомпании