Сын Чарли Чаплина войдет в жюри первого циркового фестиваля "Идол-Беларусь"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сын великого комика Чарли Чаплина - Юджин Чаплин войдет в жюри первого международного циркового фестиваля "Идол-Беларусь". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в дирекции фестиваля.

"Фестиваль циркового искусства "Идол-Беларусь" пройдет с 13 по 16 сентября в Гомеле, на манеже государственного цирка. В состав жюри форума помимо именитых директоров цирков мира, импресарио и знаковых деятелей культуры войдет режиссер, сценарист, сын великого комика Чарли Чаплина - Юджин Чаплин. Состав международного жюри уже утвержден", - рассказали в дирекции.

Во время фестиваля пройдет пять шоу. В настоящее время завершается отсмотр заявок и формируется программа предстоящего культурного события. Дирекция форума уже отсмотрела более семи десятков номеров.

Особое внимание организаторы уделяют формированию культурной программы для иностранных артистов и гостей. В обязательном списке посещение знаковых достопримечательностей региона, в том числе жемчужины Гомельской области Дворца Румянцевых-Паскевичей. Участникам международного фестиваля предложат попробовать национальную кухню, включая известное местное блюдо - галки.

Организатором первого международного фестиваля циркового искусства "Идол-Беларусь" является заслуженный коллектив Беларуси "Зрелищно-культурный комплекс "Гомельский государственный цирк". Проект инициирован народными артистами России Аскольдом и Эдгардом Запашными и проходит под патронатом Министерства культуры Беларуси.-0-