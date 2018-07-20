20 июля, Глубокое /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Танцевальная культура шести стран представлена на "Вишневом фестивале" в Глубоком, передает корреспондент БЕЛТА.

Творческие коллективы встретились сегодня вечером на этновечеринке "У вiшневым садзе" - своеобразном данс-баттле с дружелюбной атмосферой. Праздник народных танцев прошел на центральной площади Глубокого. Кроме мастер-классов коллективы из Беларуси, Латвии, России, Литвы, Грузии и Польши поучаствовали в хороводах и играх.

Хозяева вечеринки - народный театр фольклору "Цярэшка" встретил гостей вишневым пирогом и показал движения белорусской "Лявонiхi" и других танцев. Один из участников коллектива предстал в роли зазнавшегося пана Адольфа Быковского, который не хотел участвовать в "мужицких" танцах, но под народные ритмы все-таки бросился в пляс.

Затем каждый из коллективов продемонстрировал собственный национальный танец с мастер-классом. Поздним вечером танцевальный праздник плавно перейдет в этнодискотеку "В кругу друзей". Также сегодня пройдет открытие обновленной резиденции Вишневой королевы на берегу озера Кагальное в центре города.

В Глубоком 21 июля продолжатся мероприятия праздника. Стартует субботний день торжественным шествием "В гостях у Вишни". Запланированы смотр-конкурс подворий "Вишневый рай", торжественная регистрация брака "Вишневая свадьба", конкурс баянистов, аккордеонистов и гармонистов "Вишневые наигрыши", финал конкурса красоты "Мисс экстрим", гала-концерт "Вишневое соцветие дружбы" и аукцион "Вишневый пирог". В программе также концерт арт-группы "Беларусы", открытие спортивно-игровой площадки, выставка-ярмарка работ народных мастеров, концерт выпускницы Венской консерватории Юлии Лебеденко, фейерверк и дискотека для молодежи "Вишневый микс".

"Вишневый фестиваль" проводится в Глубоком в шестой раз. Организаторами форума выступили Министерство культуры, Витебский облисполком и Глубокский райисполком.-0-

Фото Александра Хитрова