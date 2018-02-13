Театр эстрады приглашает на снежную историю любви в День всех влюбленных

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совсем немного осталось до самого нежного и трепетного дня февраля - Дня всех влюбленных. Это время, когда вокруг звучат слова любви и порхают амуры с валентинками. Театр эстрады приглашает влюбленных 13 и 14 февраля в свой уютный зал отметить праздник на эстрадной шоу-программе "Снежная LOVE STORY" со звездными артистами.

Театр подготовил для зрителей не просто концерт, а еще и прекрасную возможность поздравить прямо со сцены своих любимых с Днем святого Валентина, признаться в любви или даже сделать предложение. В этот день все ваши желания и даже самые авантюрные поступки реальны.

Чтобы оригинально поздравить свою вторую половинку, нужно заранее выслать поздравления/признания на почту театра - teatrestrady@mail.ru - с пометкой "14 февраля". И не сомневайтесь, они прозвучат со сцены в день концерта. Не забудьте указать дату посещения.

В программе "Снежная LOVE STORY" вас ждут поздравления от Инны Афанасьевой (только на концерте 13 февраля), Виктории Алешко, Искуи Абалян, Алексея Хлестова, Ольги Вронской, Жанет (13 февраля), Ольги Плотниковой (только на концерте 14 февраля), Александра Сухарева, группы "PROвокация", Ольги Колесниковой, Шира, ансамбля "Верасы", Евгения Ермолковича, Екатерины Медведевой, балета театра.-0-