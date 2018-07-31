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Три дня подряд в августе "Беларусь 3" посвятит юбилеям известных деятелей культуры

Культура 31.07.2018 | 15:41

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три дня подряд в августе телеканал "Беларусь 3" посвятит юбилеям известных деятелей культуры, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Сразу три деятеля белорусской культуры и искусства - композитор Игорь Лученок, актер Виктор Манаев и художник Владимир Прокопцов - отметят юбилеи 6, 7 и 8 августа. Телеканал "Беларусь 3" в эти дни представит вниманию зрителей тематические выпуски проектов, концертные программы, премьерное документальное кино и телеверсию спектакля "Мілы чалавек".

К 80-летию композитора, народного артиста Беларуси и СССР Игоря Лученка 6 августа будет приурочена программа "Легенды белорусской эстрады. Игорь Лученок", которая выйдет в эфир в 15.45. Игорь Михайлович уже много лет успешно работает в различных жанрах: вокально-симфоническом, камерно-инструментальном, камерно-вокальном, но наиболее плодотворно - в песенном. "Память сердца", "Мой родны кут", "Жураўлі на Палессе ляцяць", "Алеся", "Майский вальс" - всем песням народного артиста свойственны яркая мелодичность и национальная самобытность.

В 16.10 телезрители смогут насладиться музыкальным посвящением судьбе и творчеству Игоря Лученка - концертом "Мелодыя лёсу", который Белтелерадиокомпания записала на открытии XVIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно-2018". На сцене со специальной программой выступят солисты Национального академического концертного оркестра Беларуси под руководством Михаила Финберга. К слову, усилиями маэстро все тексты песен Игоря Лученка переведены и исполняются на белорусском языке. Также в этот день поклонники творчества Игоря Михайловича увидят премьерные показы концерта и документального фильма.

В 21.05 в эфир выйдет юбилейный концерт Игоря Лученка "И пока на земле существует любовь…", записанный медиахолдингом на фестивале "Славянский базар в Витебске-2018". Музыкальные поздравления юбиляру со сцены Летнего амфитеатра адресуют Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович, Владимир Провалинский, Макс Лоренс, Алексей Хлестов, Саша Немо, Марина Василевская, Белорусский государственный ансамбль "Песняры", Андрей Усанов и ансамбль "Спадчына", ансамбль "Бяседа", танцевальный проект "M.Y.D.C.", Рафаэль (Израиль), Марина Девятова, Марк Тишман, Глеб Матвейчук, Руслан Алехно и другие артисты.

Вниманию любителей документального кино "Беларусь 3" в 22.45 представит фильм "Я песен не считаю... Игорь Лученок" (Белтелерадиокомпания, 2018 год), который расскажет о жизни, судьбе и творчестве знаменитого белорусского композитора-песенника.

Во вторник, 7 августа в 10.20, к шестидесятилетию народного артиста Беларуси, актера Купаловского театра Виктора Манаева телеканал "Беларусь 3" покажет именной выпуск проекта "Выйсце ёсць".

В 22.50 в эфир выйдет программа "Майстры і куміры", которая представит нарезку телевизионных передач с участием актера. Сам же артист поделится своими воспоминаниями, расскажет о родителях, ответит на вопросы, жалел ли он когда-нибудь, что выбрал именно эту профессию, и какие уроки воспитания в семье он пронес через всю жизнь.

Вниманию телезрителей будут представлены и редкие архивные кадры, например, фрагменты спектакля "Рядовые", за который Манаев получил Государственную премию СССР, и отрывки из спектакля "Тутэйшыя". Ярким элементом программы станет и показ фрагментов постановки "Пінская шляхта", за работу в которой в 2013 году Виктор Манаев был удостоен звания лауреата Государственной премии Беларуси.

Помимо этого, 12 августа в 22.25 зрители "Беларусь 3" увидят телеверсию спектакля по мотивам комедии Кондрата Крапивы "Мілы чалавек" (Белтелерадиокомпания, 1989 год). В ролях - Георгий Малявский, Зоя Белохвостик, Виктор Манаев.

8 августа в 65-й день рождения художника, кандидата искусствоведения, генерального директора Национального художественного музея Беларуси Владимира Прокопцова "Беларусь 3" покажет в 22.40 специальную именную программу "Струны прасторы і часу". -0-

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живопись, музыка, телевидение
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