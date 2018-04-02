Цикл белорусских документальных фильмов стартует 3 апреля на телеканале "Беларусь 3"

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цикл документальных фильмов производства Национальной киностудии "Беларусьфильм" стартует 3 апреля на телеканале "Беларусь 3", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Восемь пятнадцатиминутных лент, снятых в 2017 году белорусскими авторами, в формате HD расскажут о лауреатах государственных премий в области культуры и искусства. Откроет цикл лента Анатолия Алая "Золотая маска", а всего будут показаны два фильма авторства Анатолия Алая и один - о самом кинорежиссере.

Картина "Золотая маска" посвящена народному артисту БССР и СССР Ростиславу Янковскому. В его творческом багаже более 160 ведущих ролей в классическом, современном и зарубежном репертуаре театра имени М.Горького, десятки ролей в художественных фильмах и телеспектаклях, вошедших в золотой фонд белорусского и советского киноискусства. Последний раз Ростислав Янковский вышел на сцену в спектакле с символическим названием "Вечность на двоих".

В киноленте "Гений" речь пойдет о композиторе Владимире Кондрусевиче, чье творчество воистину многогранно, словно мозаичное полотно, созданное из драгоценных осколков рока, классики, вековых фольклорных традиций и модных эстрадных приемов. Судьба не поскупилась на испытания для маэстро, уготовив ему взлеты и падения, тернии и звезды, упорный творческий путь к новым вершинам. Такие знаковые вершины - мюзиклы маэстро, которые являются музыкальными шедеврами, способными покорять и вести зрителя за собой, собирающими неизменные аншлаги не только на родине, но и на всех гастролях.

Режиссерская деятельность Галины Адамович также будет представлена двумя работами, и одна из них - картина "Документалист" - расскажет о знаменитом кинорежиссере Анатолии Алае. За свою творческую жизнь он снял 24 документальных фильма в качестве режиссера и более 100 - как кинооператор. Главная тема в его творчестве - военная. Такое внимание к этой тематике не случайно - отец Анатолия Алая пропал без вести в самом начале войны. Сын всю свою жизнь посвятил поиску информации об отце. И чудо свершилось: данные о нем нашлись в 2016 году в дрезденском объединении "Саксонские мемориалы". Об этом режиссер снял фильм "Черная дорога 2".

Картина "Успех" - о творческом коллективе Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь и о постановке оперного спектакля на музыку Дмитрия Смольского "Седая легенда", за который шесть человек творческого коллектива театра были удостоены Государственной премии Республики Беларусь 2017 года.

Фильм Ирины Волох с говорящим названием "Борис Крепак. Ощущение Родины" об известном искусствоведе, арт-критике, историке, заслуженном деятеле культуры Беларуси Борисе Крепаке. Для него ощущение Родины - это художественные образы, созданные белорусскими художниками, которые он как искусствовед анализирует, о которых пишет в своих книгах, альбомах-монографиях, статьях. А также личности самих художников - классиков белорусского искусства и тех, кто так или иначе связан с этой землей.

Герои фильма Сергея Агеенко "Память в бронзе" - белорусские скульпторы Геннадий Буралкин, Валентин Занкович и Сталин Федченко, авторы мемориального ансамбля "Граница в огне" в Гродно и композициям "Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим" в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".

Основной визуальный и драматургический эпизод фильма Юрия Тимофеева "Святое, незабыўнае..." - международный фестиваль в городе Поставы. Здесь творческий коллектив Белгосфилармонии во главе с художественным руководителем и главным дирижером Михаилом Козинцом и заслуженным артистом Беларуси Александром Кремко будет представлять восстановленные "песняровские" музыкально-театрализованные постановки "Гусляр", "Апокрыф", "Песня пра долю", "Люцыян Таполя".

Лента Игоря Чищени "Міхась Пазнякоў. Слова паэта" познакомит телезрителей с творчеством известного белорусского детского поэта, с его источником вдохновения - малой родиной, общественной деятельностью в качестве председателя Минского городского отделения Союза писателей Беларуси.-0-