30 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Цветоводы-любители Витебска приглашают за вдохновением на выставку "Зимний букет", сообщили БЕЛТА в Центре культуры "Витебск", где она проходит.

В экспозиции представлено более 50 работ народного клуба цветоводов-любителей. Причудливые флористические композиции навевают яркие согревающие воспоминания о лете и вдохновляют на собственные свершения. "Жизнь создана для прекрасных моментов, наслаждения красотой и пребывания в гармонии. Цветы совмещают в себе все это: созданные самой природой и собранные умелыми руками в гармоничные композиции, они способны поднять настроение любому человеку", - считают сотрудники.

Для витебчан выставка стала уже традиционным зимним событием в культурной жизни города, которое проводится в январе уже более 15 лет. "Флористика - сложный, кропотливый, но по-настоящему прекрасный вид искусства. У авторов работ путь к готовой картине занимает порядка полугода от момента летнего сбора цветов до того, как умело засушенные растения сложатся в утонченную композицию", - добавили в Центре культуры.-0-