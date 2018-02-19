У Беларуси и России много точек для развития сотрудничества в сфере культуры - Германова

19 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. У Беларуси и России много точек для развития сотрудничества в сфере культуры. Такое мнение высказала сегодня член Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, член Комитета Госдумы России по культуре Ольга Германова в ходе встречи союзных парламентариев с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым, передает корреспондент БЕЛТА.

"У Беларуси и России много точек для развития сотрудничества, особенно в сфере культуры. Мы настроены на реализацию всех проектов в этой области. Это фундамент, на котором зиждется все, в том числе экономика", - подчеркнула союзный парламентарий.

В качестве примера она привела ряд крупных совместных проектов в сфере культуры, которые уже финансируются в рамках Союзного государства. В частности, оказывается поддержка мемориальному комплексу "Брестская крепость-герой", которая является олицетворением мужественности и стойкости народа. Средства выделяются и на проведение "Славянского базара в Витебске", молодежного фестиваля, который ежегодно проходит в Ростове с участием делегаций из Беларуси и различных регионов России. Около 4 тыс. путевок закупается для ветеранов и других категорий граждан. Как правило, по конкурсу они уходят в белорусские здравницы. Также в этом году в Могилеве, Горках и Шклове состоится V Форум регионов Беларуси и России.

Николай Шерстнев положительно оценил уровень достигнутого сотрудничества, а также высказал ряд пожеланий по реализации проектов на территории Витебской области, поддержка которых со стороны СГ станет важным шагом в укреплении взаимоотношений. Так, уже на протяжении 26 лет в областном центре проводится международный фестиваль искусств "Славянский базар", в рамках которого проходит День Союзного государства. Традиционно он включает массу выставок, акций и других различных культурных событий, проходящих по всему городу, в том числе на главной сценической площадке форума - в Летнем амфитеатре, где назрела необходимость замены светового оборудования. Еще один проект, нуждающийся в поддержке СГ, связан с созданием на территории музейного комплекса И.Е.Репина "Здравнево" выставочного зала для художников. "Это наше общее наследие, которые мы должны сохранять и развивать", - подчеркнул председатель облисполкома.

Актуальность озвученных предложений нашла поддержку у союзных парламентариев. "Они будут рассмотрены на заседаниях комиссии", - сказала Ольга Германова. О том, что данные вопросы не останутся без внимания, заявила также начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства Маргарита Левченко.

Кроме того, интерес к ознакомлению с организацией работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи проявил в ходе встречи член Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, член Комитета Госдумы России по образованию и науке Сергей Боженов. "У вас большой опыт, который мы должны изучать и перенимать, т.к. мы в 90-е годы много чего растеряли, а теперь приходится восстанавливать. Беларуси в этом вопросе удалось удержать позиции", - сказал парламентарий.-0-