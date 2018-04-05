У Беларуси очень высокие шансы оказаться в тройке победителей "Евровидения-2018" - Сергей Лазарев

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси очень высокие шансы оказаться в тройке победителей международного конкурса песни "Евровидение". Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции российский артист Сергей Лазарев, передает корреспондент БЕЛТА.
"У Беларуси очень высокие шансы оказаться в тройке победителей "Евровидения" в этом году. Может, даже занять место выше. Это будет зависеть от номера и от того, насколько будет готов морально ALEKSEEV", - считает Сергей Лазарев.
С представителем Беларуси на "Евровидении-2018" артист знаком давно: несколько лет назад ALEKSEEV участвовал в шоу "Голос країни", в жюри которого был Сергей Лазарев. Тогда он был менее опытный, сейчас ALEKSEEV стал профессиональнее, прошел немало конкурсов. Кроме того, сегодня с ним работает хорошая команда. Сергей Лазарев уверен, что они придумают представителю нашей страны качественный номер, и Беларусь будет очень хорошо представлена в этом году на конкурсе.
"Надеюсь, подводные течения, которые могут присутствовать на различных конкурсах, не помешают представителю Беларуси. А самому певцу желаю хорошо выступить, желаю хорошего звука и не волноваться. Знаю его лично, наблюдал его становление, поэтому считаю, что ALEKSEEV - очень хорошая кандидатура", - заключил Сергей Лазарев.-0-
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