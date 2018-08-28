28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Национальной литературной премии появился свой сайт, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

Национальная литературная премия утверждена в 2015 году. Теперь этот республиканский конкурс имеет свой сайт litpremia.by. На сайте опубликованы произведения, которые претендуют на премию, а также итоги предыдущих конкурсов.

В этом году на рассмотрение экспертной комиссии было подано 59 книг. Жюри выбирало из 51 издания. Национальная литературная премия проводится по семи номинациям: "Лучшее произведение (сборник произведений) поэзии", "Лучшее произведение прозы", "Лучшее произведение драматургии", "Лучшее произведение публицистики", "Лучший дебют" (первая публикация или издание автора в жанрах поэзии, прозы, публицистики), "Лучшее произведение для детей и юношества", "Лучшее произведение литературной критики и литературоведения". Дипломы, призы - символы конкурса и денежные премии будут вручены изданиям, увидевшим свет с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Произведения отбирает экспертная комиссия и жюри конкурса. Церемония награждения лауреатов проводится во время празднования Дня белорусской письменности. Оргкомитет конкурса состоит из представителей трех министерств: информации, образования, культуры, а также Союза писателей Беларуси, Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. Организаторами конкурса выступают министерства информации, культуры, образования и Союз писателей Беларуси.

Первое награждение состоялось 6 сентября 2015 года в Щучине во время празднования Дня белорусской письменности.

В ведомстве отметили, что предшественником Национальной литературной премии считается республиканский конкурс на лучшее литературное произведение года, лауреатам которого вручались статуэтки "Золотой Купидон" и дипломы. Его учредителями были министерства информации, культуры, образования и Союз писателей Беларуси.-0-