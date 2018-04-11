"У вас так хорошо, что не хочется уезжать" - премьера "N-тура" Сергея Лазарева прошла в Минске

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера "N-тура" - нового масштабного шоу Сергея Лазарева - отгремела вечером 10 апреля на сцене "Минск-Арены", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Предыдущие 9 дней мы провели в Минске. Это замечательный город. Здесь мы наслаждались жизнью и общением с прекрасными людьми. Нам у вас так хорошо, что даже не хочется уезжать", - поделился эмоциями Сергей Лазарев во время выступления.

На концерте прозвучали как песни из нового альбома "В эпицентре", так и давно известные хиты. Программа состояла из 6 тематических блоков. Например, зрители почувствовали себя на вечеринке в стиле Гэтсби и стали свидетелями уличных танцев. Кроме зажигательных и веселых композиций певец исполнил и лирические хиты о любви.

Во время концерта Сергей также признался, что волновался перед премьерой, но поддержка фанатов очень помогла справиться с эмоциями: "Мы готовили шоу полгода. Хочу поблагодарить вас за поддержку, для нас это очень важно. Всегда присутствует волнение насчет того, как нас поймет зритель. А сегодня было волнительно вдвойне: на премьеру приехала мой близкий друг и коллега Ани Лорак". (После этих слов артистка приподнялась в своей ложе и поприветствовала всех присутствующих в "Минск-Арене").

Приезд народной артистки Украины - не единственный сюрприз, который ожидал посетителей шоу. Как говорил Сергей Лазарев ранее, "N-тур" посвящен его сыну Никите. Кульминацией шоу стал номер, в качестве видеоряда к которому были использованы нарезки из семейных видео артиста с участием сына, что привело в восторг многих фанатов. Оценили зрители и другие элементы шоу: зал поддерживал бурными аплодисментами участие певца в танцевальных номерах и перемещения в воздухе.

Сергей Лазарев уже много лет входит в пятерку самых гастролирующих артистов, его зрелищные концерты не оставляют равнодушным ни одного зрителя, а музыкальные телеканалы каждый год номинируют шоу Лазарева на главные музыкальные премии страны в категории "Лучшее концертное шоу". В этот раз Сергей вновь решил удивить публику незабываемой постановкой и новыми песнями. Премьера "N-Tура" приурочена к 35-летию артиста. Масштабный праздник таланта и музыки ждет также жителей Москвы и Санкт-Петербурга.-0-