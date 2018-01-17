Участниками "Витебской снежинки" станут танцоры из 25 стран

17 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. XXXIII конкурс по спортивным танцам "Витебская снежинка" состоится в областном центре 20-21 января, сообщили БЕЛТА в Центре культуры "Витебск".
Заявки на участие в турнире подали более 500 танцевальных пар из 25 стран. Конкурс пройдет среди участников разных возрастных категорий, в каждой из которых будут определены победители. Танцоры продемонстрируют мастерство в европейской и латиноамериканской программах. Самые юные пары (дети до 11 лет) также представят на суд жюри комбинированные программы (стандарт+латина).
В течение танцевального марафона в концертном зале "Витебск" определятся лучшие из лучших.
"Витебская снежинка" - престижное международное состязание, один из конкурсов WDSF (World DanceSport Federation). Результаты пар из категорий "Молодежь" и "Взрослые" пойдут в зачет мирового рейтинга танцоров.-0-
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