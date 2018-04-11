Умер автор хитов Киркорова и Ротару композитор Тончо Русев

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Болгарии на 86-м году жизни умер композитор Тончо Русев, сообщают информагентства.

Тончо Русев является автором композиций для Филиппа Киркорова и Софии Ротару, среди которых "Синдбад-Мореход", "Днем и Ночью", "ТЫ ТЫ ТЫ", "Сказка", "Птица".

"Печальная весть только что ко мне прилетела из Болгарии - не стало великого болгарского композитора Тончо Русева, он скончался сегодня на 86-м году жизни. Именно он был автором моих первых песен, которые принесли мне первый успех и популярность", - написал Филипп Киркоров на своей странице в Instagram. Он также выразил соболезнования семье композитора и всему болгарскому народу.

Болгарский музыкант и композитор Тончо Русев родился 20 апреля 1932 года в Бургасе. Является автором свыше 1000 песен. Многие его произведения стали шлягерами. Тончо Русев был членом Союза болгарских композиторов. Он был автором детских песен, музыки для театральных представлений, телевидения, детских мюзиклов и кинематографических произведений. Его песни были выпущены в США, Великобритании, Франции, Испании, Италии, Греции, Турции и России.-0-