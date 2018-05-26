Умер болгарский художник и иконописец Светлин Русев

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болгарский художник, иконописец и коллекционер Светлин Русев умер сегодня в своем доме в Болгарии, три недели не дожив до 85-летия, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз болгарских художников.

"Болгария сегодня потеряла одного из своих мудрецов, гениального художника, перед которым поклонялся весь мир. Светлин Русев был один из немногих людей, которые стучали по нашей совести, не давая ей заснуть. Он делал это с благостью, которая показывала любовь к человеку, стимулировала его творить добро. Он был большим человеком и останется таковым", - написал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в письме с соболезнованием родственникам художника, текст которого распространила правительственная пресс-служба.

Светлин Русев написал множество икон и картин, многие из которых находятся в Национальной художественной галерее в Софии, в галереях и частных коллекциях в Болгарии и других странах. Он, в частности, был автором икон и фресок церкви Святой Параскевы, построенной целительницей Вангой в селе Рупите.-0-