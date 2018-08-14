Умер дирижер Лео Корхин

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный деятель искусств России дирижер Лео Корхин скончался на 90-м году жизни, сообщается на сайте комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Лео Корхин на протяжении многих лет дирижировал оркестром Ленинградской филармонии. Более 50 лет он являлся художественным руководителем Ленинградского, а затем Петербургского балета на льду. С 1999 года преподавал в Санкт-Петербургском государственном институте культуры, являясь доцентом кафедры музыкального искусства эстрады.

При участии дирижера была записана музыка к известным отечественным кинофильмам: "Белое солнце пустыни", "Женя, Женечка и "Катюша", а также к радио- и телепостановкам.-0-