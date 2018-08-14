14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер народный артист Беларуси Николай Кириченко, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".
Николаю Кириченко было 72 года. Более 45 лет мастер служил на сцене Национального академического театра им. Янки Купалы, в 2005-2009 годах возглавлял это учреждение. Он был не только театральным актером, но и передавал опыт следующим поколениям в Академии искусств, снимался в кино, в том числе в фильмах "В августе 44-го", "Анастасия Слуцкая", "Каменская".
Дата и время прощания с артистом станут известны 15 августа.-0-
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