Умер режиссер Хью Уилсон, создатель фильма "Полицейская академия"

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский режиссер Хью Уилсон, который снял знаменитый фильм "Полицейская академия", умер в американском городе Шарлотсвилль на 75 году жизни. Об этом сообщают информагентства.
Отмечается, что знаменитый режиссер умер в своем доме после болезни.
Хью Уилсон также известен по работе над фильмами "Клуб первых жен", "Телохранитель Тесс", "Взрыв из прошлого" и сериалами "Радио Цинциннати", "Место Фрэнка".
Комедия "Полицейская академия", сценаристом которой также выступил Уилсон, вышла на экраны в 1984 году. -0-
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