Universal Music обвинила победительницу "Евровидения-2018" в плагиате

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звукозаписывающая компания Universal Music выдвинула обвинения в плагиате против победительницы "Евровидения" нынешнего года Нетты Барзилай. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на издание Walla.

Нетта Барзилай стала триумфатором песенного конкурса, выступив в Лиссабоне с песней "Toy".

Universal Music отправила предупредительное письмо авторам композиции "Toy" Дорону Медали и Ставу Бегери о начале разбирательств. По мнению экспертов Universal Music, песня "Toy" является плагиатом композиции "Seven Nation Army" группы The White Stripes.

Согласно правилам "Евровидения", все песни, звучащие на конкурсе, должны быть оригинальными. Если факт плагиата будет доказан, победителя дисквалифицируют, а Израиль потеряет право проведения "Евровидения" в 2019 году. Однако наиболее вероятно, что две стороны смогут договориться, и Universal Music просто начнет получать часть прибыли от песни-победителя.-0-