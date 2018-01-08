Узоры рушников 200-летней давности воссоздают мастера Октябрьского дома ремесел

8 января, Октябрьский /Корр. БЕЛТА/. Узоры рушников и народных костюмов 200-летней давности воссоздают мастера Октябрьского районного дома ремесел - лауреата специальной премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства, передает корреспондент БЕЛТА.

Коллектив удостоен премии за значительный вклад в сохранение и популяризацию традиционных ткацких ремесел, активную выставочную деятельность. Директор дома ремесел Татьяна Холодок признается: награда - высокая оценка работы народных умельцев, это стимул для дальнейшего развития и совершенствования.

Татьяна Холодок

Традиционное народное творчество в Октябрьском районном доме ремесел изучают, сохраняют и пропагандируют уже на протяжении двух десятков лет. Здесь созданы и функционируют 12 творческих формирований: 9 мастерских и 3 любительских объединения - по ткачеству, традиционной вышивке, пошиву национального традиционного костюма, плетению поясов, гончарству, керамике, резьбе и росписи по дереву, соломоплетению, созданию кукол, вытинанке. Развиваются и современные виды творчества: оригами, квиллинг и т.д.

Секреты традиционных белорусских ремесел с удовольствием постигают более 100 ребят в возрасте от 7 до 16 лет со всего района. С интересом к изучению старинных техник приобщаются и взрослые.

Обучают всех желающих 12 умельцев. Практически все они, в том числе директор, оттачивали мастерство буквально с детства, впитывая любовь к рукоделию от бабушек и матерей.

Узоры, элементы рушников, одежды, тканых изделий воссозданы по примеру тех, которые были в быту у местных жителей более 200 лет назад. "В поисках уникальных аутентичных вещей мы выезжаем в исследовательские экспедиции по всему району, общаемся со старожилами, фиксируем на камеру, зарисовываем узоры и детали одежды, рушников, других предметов. Внимательно изучаем ремесленные техники. Затем кропотливо обрабатываем собранные материалы. На их основе создаем не только различные изделия, но и методические пособия, буклеты", - рассказала Татьяна Холодок.

Своим источником вдохновения мастера дома ремесел называют наследие предков, его уникальность и неповторимость. "Это основа нашей жизни и профессиональной деятельности", - призналась Татьяна Холодок. И, добавила она, засидеться за работой над очередным шедевром до глубокой ночи уже практически стало традицией.

Слова директора подтверждает и народный мастер Мария Сарнавская. Сегодня она работает над созданием рушника с символизирующими плодородие узорами, которым более 200 лет. Рядом с ней основы ремесла постигают юные ученики. В зале для ткачества два станка. Одному из них более 100 лет. Второй воссоздан три года назад белорусским мастером. Самотканые рушники, пояса, постилки, скатерти, покрывала, которые создаются местными ткачихами, индивидуальны, с неповторимым колоритом.

Мария Сарнавская

В мастерской по пошиву традиционной одежды недавно закончили восстановление рубахи роженицы. Именно такие носили местные жительницы в XIX в. Здесь же представлены характерные для этих краев брюки, юбки, корсеты, головные уборы, украшения.

Не остаются без внимания дома ремесел традиционные обряды и праздники. Информацию о них бережно собирают буквально по крупицам, чтобы в будущем создать интерактивную презентацию, которая расскажет о том, как в прошлом проводили крестины и свадьбы, зажинки и колядки и т.д.

Почитатели самобытности давно оценили уникальные работы местных мастеров: их продукцию раскупают на ура. Интерес к творчеству умельцев проявляют и люди постарше, и молодежь. "В последнее время все чаще получаем заказы от будущих молодоженов на создание свадебных костюмов с вышивкой и орнаментом. На их изготовление в среднем у мастеров уходит три месяца - вся работа проводится вручную", - отметила Татьяна Холодок.

Результаты творчества дома ремесел можно увидеть и на многочисленных фестивалях и праздниках, выставках, участие в которых постоянно принимают местные умельцы.

Сейчас в Октябрьском районном доме ремесел активно готовятся к X Республиканскому фестивалю фольклорного искусства "Берегиня". Работа кипит в каждой мастерской. По многовековым технологиям создают рушники, пояса, кукол, предметы быта и многое другое - все то, что позволит рассказать о богатом внутреннем мире и уникальных традициях предков.-0-

Фото Сергея Холодилина