21 апреля, Несвижский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси около 300 историко-культурных ценностей могут стать туристическими объектами. Об этом сегодня журналистам сообщил министр культуры Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр рассказал, что в стране ежегодно обновляются и включаются в туристический оборот десятки объектов историко-культурного наследия. "Сейчас в Беларуси остается около 300 историко-культурных ценностей, которые требуют вовлечения в оборот", - проинформировал Юрий Бондарь. По его мнению, источники финансирования для этого могут быть разными: частные инвестиции, местные бюджеты.

Как сообщалось, сегодня в агрогородке Снов Несвижского района рассматривалась реконструкция дворцово-паркового ансамбля Рдултовских. Перспективы дворца обсудили председатель Совета Республики Михаил Мясникович, министр культуры Юрий Бондарь, представители Минстройархитектуры и местных властей. Акцент был сделан на том, чтобы все объекты дворцово-паркового ансамбля были задействованы эффективно.

Как проинформировал Юрий Бондарь, будущее дворца обсуждалось с учетом развития Несвижского района, богатого на историко-культурные ценности. В этой связи министр отметил перспективность включения дворца Рдултовских в своеобразное Несвижское золотое туристическое кольцо.-0-