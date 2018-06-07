В Белорусском музыкальном театре ставят балет "Титаник"

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Балет "Титаник" ставят в Белорусском государственном академическом музыкальном театре. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении, премьера состоится 12, 13 и 22 июля.

Работает над спектаклем молодой балетмейстер-постановщик Белорусского государственного академического музыкального театра Сергей Микель. Рассказывая о будущей постановке, он отметил, что замысел балета "Титаник" появился благодаря идее директора театра Александра Петровича, которую поддержал весь постановочный коллектив.

Либретто балета сочинил сам балетмейстер-постановщик. В основе либретто - истории людей, жизни которых были оборваны произошедшей катастрофой. Все книги, написанные о крушении парохода "Титаник", и все фильмы так или иначе основываются на реальных событиях той ночи. В новом балете постановщики также придерживаются документальной хроники, "цитируют" некоторые факты, доказанные и всесторонне исследованные.

Образ "Титаника" балетмейстер-постановщик использует как метафору общества, которое живет по принципу классового разделения, разделения по финансовому достатку, расовой, этнической и конфессиональной принадлежности, и представителям которого присущи абсолютно все человеческие пороки. Поэтому балет мыслится не только как трагедия отдельных людей. Крах "Титаника" трактуется как разрушение веками устоявшейся модели общества. Кроме того, в спектакле поднимается и тема отчуждения человека, кризиса его внутреннего мира на фоне научно-технического прогресса, урбанизации и индустриализации.

Музыкальный материал к балету создается непосредственно в процессе постановки белорусским композитором Олегом Ходоско. В музыке будут использованы английский христианский гимн XIX века "Ближе, Господь, к Тебе" и вальс "Осенний сон" Арчибальда Джойса, которые, предположительно, звучали во время гибели парохода "Титаник".-0-