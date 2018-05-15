В Бресте акция "Ночь в музее" познакомит с играми народов мира

15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной краеведческий музей 19 мая организует акцию "Ночь в музее", посвященную играм народов мира, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая научно-методическим отделом учреждения культуры Жанна Обламская.

К международной акции Брест присоединится уже в девятый раз, областной краеведческий музей ее организует четвертый год подряд. Мероприятие начнется в 19.00 и на пять часов унесет посетителей в мир развлечений. "Игры, наверное, появились с первым человеком. Они сопровождают нас всю жизнь. К сожалению, с развитием цивилизации человечество все больше переходит на виртуальный уровень общения. Нам хочется обратить внимание и показать, что игра - один из моментов, который может связать людей эмоционально", - подчеркнула Жанна Обламская.

"Ночь в музее" подарит жителям и гостям Бреста 16 мастер-классов по популярным играм народов мира. Некоторые из них пришли к нам из давних времен. В частности, дети и взрослые узнают, как играть в древнеславянские бирюльки, кирпичи "Дженга", итальянское лото, японские шахматы "Сеги", скандинавские шашки, китайские классические шахматы, нарды, домино. Желающие смогут попытать удачу в карточных играх, в том числе русском покере, преферансе, попробовать силы в современной белорусской игре "Престол ВКЛ".

Также во время акции будет работать детская площадка с различными дидактическими, настольными и подвижными играми под руководством аниматоров. Взрослым в качестве разминки предложат поучаствовать в танцевальных играх. Кроме того, посетители смогут увидеть редкие экспонаты из фондовых коллекций. Например, это игрушки из раскопок древнего Берестья, настольные игры советского времени, авторские резные шахматы и другие.

На протяжении всего мероприятия будет работать музыкально-танцевальная площадка, на которой смогут выступить желающие. Завершится "Ночь в музее" концертом участников ВИА "Усы".-0-