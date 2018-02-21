В День родного языка NaviBand презентовали совместную работу с Мелитиной Станютой

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День родного языка финалисты "Евровидения-2017" группа NaviBand совместно с известной белорусской гимнасткой Мелитиной Станютой презентовали видео народной песни "Рэчанька", сообщили корреспонденту БЕЛТА артисты.

"Мы часто выступаем за границей и во время концертов всегда рассказываем про Беларусь. Каждый раз именно "Рэчаньку" в нашей версии воспринимают на ура. И мы решили обязательно ее записать. На одном из наших концертов присутствовала Мелитина. Услышав эту песню, она сделала очень красивый сольный номер, с которым сейчас выступает по миру. Мы решили, что это должны увидеть и вы, наши слушатели, потому что сочетание энергии песни и харизмы Мелитины создает магию", - рассказали участники группы Артем Лукьяненко и Ксения Жук.

Белорусская гимнастка поделилась, что много времени вынашивала идею поставить номер под народную песню, но все было не то. Услышав "Рэчаньку", поняла, что этот вариант идеальный. Начав работать летом, Мелитина закончила номер к ноябрю, и впервые представила его на самом престижном гимнастическом шоу в Испании, где ему сопутствовал огромный успех у зрителей.

Спортсменка добавила также, что давно знакома с творчеством NaviBand и слушала группу задолго до "Евровидения", после которого о ней узнали очень многие. "Если за рубежом просят рассказать о белорусских музыкальных исполнителях, я с гордостью называю "Песняров" и "Нави", - рассказала гимнастка.

А музыканты тем временем выступают с концертами, презентуя новый альбом "Адной дарогай". Выступления группы пройдут 22 и 25 февраля в Киеве и Львове. В марте у NaviBand запланировано три концерта: в Витебске (2 марта), Гродно (8 марта) и Минске (9 марта). Альбом "Адной дарогай" - четвертая пластинка коллектива, она полностью на белорусском языке. Это живой, натуральный, светлый и очень искренний альбом, пропитанный любовью к родному языку, родной земле, музыке, жизни и, конечно же, друг к другу.-0-