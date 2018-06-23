23 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Дубровно создается районный историко-краеведческий музей, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный хранитель фондов рабочей группы по созданию этого учреждения культуры Наталья Овчарова.

Под будущий музей уже передано в коммунальную собственность одноэтажное здание, расположенное в центре Дубровно. Его общая площадь - 440 кв.м. Состояние объекта требует серьезного обновления. Спонсорскую помощь на эти цели оказывает сенатор и генеральный директор Белорусской кожевенно-обувной компании "Марко" Николай Мартынов, он родом из Дубровенского района. Благодаря поддержке мецената уже удалось сделать ремонт в первом выставочном зале общей площадью около 80 кв.м и оснастить его специальным развесочным оборудованием. Сегодня на праздновании 625-летия Дубровно здесь открывается первая выставка. Важное мероприятие проходит с участием представителей местных властей и почетных гостей. Экспозиция называется "Роднаму гораду - сэрца i талент!", символично, что около 30 живописных работ, выполненных в различных жанрах и техниках, предоставил для нее местный уроженец известный художник Николай Опиок.

"Работа по созданию историко-краеведческого музея прежде всего связана с ремонтом здания под музей", - подчеркнула Наталья Овчарова. В перспективе здесь планируется открыть еще несколько выставочных залов, которые будут знакомить с археологией, этнографией района, его дореволюционным периодом, годами военного лихолетья и современным этапом жизни. Работы по их устройству также будут осуществляться за счет помощи Николая Мартынова. "Ранее выставки в райцентре проводились на базе различных учреждений или в холле райисполкома, поэтому открытие первого выставочного зала будущего музея является значимым событием в культурной жизни нашего города", - добавила она.-0-