В конкурсной программе "Лiстападзiка-2018" примут участие 6 картин

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конкурсе фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк" в этом году примут участие шесть картин, сообщил сегодня журналистам директор программ игрового кино Минского международного кинофестиваля "Лiстапад", директор конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк" Игорь Сукманов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это картины, которые, как мне кажется, являются маленькими, но важными откровениями на тему детства. Это фильмы, представляющие такие страны, как Италия, Казахстан, Кения, Китай, Сербия и Эстония. Открывать "Лiстападзiк" вне конкурса будет белорусский фильм - картина Игоря Четверикова "Правила геймера". Лента закрытия - бразильская анимационная картина "Тито и птицы", - рассказал Игорь Сукманов.

Игорь Сукманов

По его словам, главная задача, которая стоит перед организаторами проекта, - показать и доказать, что детское кино абсолютно равноценно взрослому. "Мне кажется, что детское кино - это не просто приключенческие и развлекательные истории, а, в первую очередь, это очень откровенный, доверительный разговор на равных взрослых и детей. И с этой точки зрения мы программу "Лiстападзiка" формировали таким образом, чтобы это был не просто кинолекторий, а именно чтобы дети вместе с родителями, бабушками и дедушками, старшими братьями и сестрами, приходили смотреть кино и открывали по-новому для себя тот мир, который им хорошо знаком. Создавать такую программу непросто, потому что дети меняются, а стоит задача представить разные фазы детства. Но, как мне кажется, нам удалось это сделать",- отметил директор.

Показы фильмов "Лiстападзiка" пройдут с 3 по 6 ноября, а конкурс - с 3 по 5 ноября.-0-