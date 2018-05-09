В Лиссабоне пройдет день репетиций второго полуфинала "Евровидения"

9 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. Репетиции второго полуфинала "Евровидения" пройдут сегодня в Лиссабоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В "Алтис Арене" артисты из 18 стран, участвующие во втором полуфинале, сегодня дважды выйдут на сцену. Дневную репетицию смогут увидеть фанаты и аккредитованные на конкурсе представители СМИ, а вечерняя особенно ответственна, поскольку по ее итогу свои баллы выставит жюри.

Участники второго полуфинала "Евровидения-2018" Второй полуфинал, в котором примут участие 18 конкурсантов, состоится 10 мая.

О том, кто окажется на борту - выйдет в финал из числа участников второго полуфинала, станет известно 10 мая.

В этом полуфинале выступят: 1.Норвегия, 2.Румыния, 3.Сербия, 4.Сан-Марино, 5.Дания, 6.Россия, 7.Молдова, 8.Нидерланды, 9.Австралия, 10.Грузия, 11.Польша, 12.Мальта, 13.Венгрия, 14.Латвия, 15.Швеция, 16.Черногория, 17.Словения, 18.Украина.

Финал международного конкурса песни "Евровидеие-2018" состоится 12 мая.

В 63-м конкурсе "Евровидение" участвуют 43 страны. Португалия проводит песенный форум впервые. Право принять конкурс страна получила благодаря победе Сальвадора Собрала с песней "Amar pelos dois" ("Любить за двоих") на португальском языке на "Евровидении" в Киеве в 2017 году. Сальвадор Собрал получил рекордное количество баллов за всю историю конкурса - 758.-0-