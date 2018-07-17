В Лондоне прошла премьера продолжения легендарного мюзикла "Mamma Mia!"

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спустя десять лет на экраны выходит продолжение культового мюзикла "Mamma Mia!". В Лондоне прошла премьера второй части истории, основанной на песнях группы ABBA, об этом сообщает Euronews.

На премьере присутствовали актеры, которые исполнили главные роли как в первой части, так и во второй: Мерил Стрип, Лили Джейм, Пирс Броснан, Аманда Сайфред, Колин Ферт.

В мировой прокат фильм выйдет уже 19 июля, а на экранах России и Беларуси появится 16 августа.

В продолжении "Mamma Mia!" зрители увидят историю жизни Донны (Мерил Стрип) и ее дочери Софии (Аманда Сайфред), которая узнала, что беременна и вернулась на тот же остров, на котором происходили события прошлого фильма.-0-