В Минске к премьере японского мультфильма могут установить рекорд по сборке оригами

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 21 июня, в день премьеры полнометражного мультфильма культового японского режиссера Хаяо Миядзаки "Рыбка Поньо на утесе" в белорусской озвучке, может быть установлен рекорд по самой массовой сборке фигурок оригами на время, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Стать участниками рекорда смогут все зрители, которые придут на премьеру. Перед началом сеанса для собравшихся состоится экспресс-мастер-класс, а затем будет ровно три минуты на то, чтобы сложить как можно больше бумажных рыбок. В случае установления рекорда он будет официально зарегистрирован в Книге рекордов стран СНГ и Балтии "Диво".

И фигурка рыбки, и искусство оригами были выбраны неслучайно: главная героиня нового фильма, который представляет зрителям проект "Беларускія ўікэнды", - рыбка. А оригами, как и аниме, является одним из самых узнаваемых символов Японии. По искусству оригами устраиваются целые соревнования и турниры, а теперь приобщиться к этой культуре и установить собственный рекорд смогут и белорусы.

"Рыбка Поньо на утесе" - десятый по счету полнометражный фильм Хаяо Миядзаки, обладателя почетной премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе и автора таких знаменитых работ, как "Унесенные призраками" и "Ходячий замок". Сама лента в 2008 году была номинирована на "Золотого льва" - главный приз Венецианского кинофестиваля - и удостоена двух специальных наград этого престижного кинофорума, а годом позднее стала лучшим анимационным фильмом по версии Японской академии.

Показы картины "Рыбка Поньо на утесе" в белорусской озвучке пройдут с 21 по 24 июня в кинотеатре "Москва", с 26 по 27 июня - в кинотеатре "Пионер". Перевод и озвучку фильма "Рыбка Поньо на утесе" на белорусский язык выполнила компания "Кінаконг". Проект поддерживает компания velcom.-0-