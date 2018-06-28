В минский прокат 5 июля выйдет фильм "Пылающий" по рассказу Харуки Мураками

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южнокорейский триллер "Пылающий" по рассказу Харуки Мураками стартует 5 июля в минском прокате. Фильм будет демонстрироваться в рамках проекта "Лістапад. Коллекция".

Пробирающая до костей лента будет показана сразу в трех минских кинотеатрах: в "Пионере" и Falcon Club Бутик Кино с 5 по 18 июля, в "Центральном" с 13 по 16 июля.

"Пылающий" стал фильмом-открытием Каннского кинофестиваля. Согласно сюжету, молодой писатель Джон-су встречает красотку Хэ-ми, с которой они вместе росли. В жизни девушки многое изменилось, и сейчас она улетает в Африку, оставив Джон-су свою кошку. Из Африки Хэ-ми возвращается с новым другом по имени Бен, который ведет жизнь настоящего Гэтсби. У Бена, кажется, нет изъянов, зато есть необычное тайное хобби, узнав про которое, Джон-су лишается покоя.

Создатель фильма Ли Чан-дон - один из ключевых режиссеров Республики Корея. Все его ленты отбирались в конкурсную программу мировых кинофестивалей и неоднократно возвращались оттуда с призами. Фильм "Поэзия" в 2010-м году получил приз за лучший сценарий и был номинирован на Золотую пальмовую ветвь фестиваля в Каннах. Новая картина "Пылающий" снята Чан-доном после восьмилетнего перерыва. На 71-м Каннском кинофестивале она была номинирована на Золотую пальмовую ветвь и удостоилась Приза ассоциации кинопрессы ФИПРЕССИ. Кроме того, после премьеры фильм получил самый высокий балл за всю историю рейтинга критиков фестивального издания Screen - 3,8 балла из 4 возможных.

Фильм создан по рассказу Харуки Мураками "Сжечь сарай". Сам писатель также поучаствовал в создании ленты, выступив одним из ее сценаристов. Главные роли в детективе исполнили знаменитые актеры Ю А-ин ("Потомки солнца") и Стивен Ян ("Ходячие мертвецы", "Я - начало", "Теория большого взрыва").

Международные кинокритики считают, что картина во многом превзошла литературный первоисточник. По мнению корреспондентов Los Angeles Times, "именно "Пылающий" взорвал конкурс Каннского фестиваля". "Хрупкость мира, созданная Мураками, безупречно переведена Ли Чан-доном на язык кинематографа", - пишет издание "Коммерсант". "Со времен "Фотоувеличения" Антониони в кино не появлялось столь мощного высказывания об иллюзорности всего сущего", - отмечает "Российская газета".-0-