В Санкт-Петербурге объявили победителей международного кинофестиваля "Послание к человеку"

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге подвели итоги XXVIII международного кинофестиваля "Послание к человеку". Гран-при фестиваля досталось венгерско-германскому фильму "Пленница" режиссера Бернадетт Туза-Риттер. Об этом сообщает интернет-газета Фонтанка.ру.

Публичные показы конкурсных работ, получивших призы в разных номинациях, прошли 22 сентября на городских площадках. Лучшим дебютом фестиваля назван фильм "Далекое созвездие" режиссера Шевона Мизрахи (совместное производство США, Турции и Нидерландов). Лучшим короткометражным анимационным фильмом стала четырехминутная польская лента "О, Боже!" Бетины Божек. Среди документальных короткометражных картин победителем назван французский фильм "Хорошее образование" режиссера Гу Ю, в игровом короткометражном кино отмечена шведская картина "Чулки" Йоханны Ритель. Лучшим полнометражным документальным фильмом стала "Белая мама" российских режиссеров Евгении Останиной и Зоси Родкевич.

В национальном конкурсе лучшим стал фильм "Песни для кита" Руслана Федотова. Он получил приз "Кентавр" и денежную премию в 50 тыс. рублей. Еще одного "Кентавра" и премию в 30 тыс. рублей жюри присудило фильму "Ничего личного" Евгения Милых - "За героев нашего времени".

В экспериментальном конкурсе лучшим стал литовский фильм "Царапины и пятна" режиссера Деймантаса Наркявичюса. Жюри отметило также российскую картину "Гимны Московии" Дмитрия Венкова дипломом с формулировкой "За эффектный образ Империи, который Восточная Европа потеряла, а Россия вновь отреставрировала".

Документальный фильм "Пленница", кроме Гран-при, получил приз студенческого жюри фестиваля. Приз российской прессы достался документальной чешской ленте "Мир по Далибореку" Вита Клусака. Специальным призом награжден фильм "Дело Собчака" Веры Кричевской. Приз международной федерации кинопрессы получила лента "Белая мама". Награду почетного президента фестиваля с формулировкой "За правдивость и художественность" получил Ивар Селецкис за документальный фильм "Продолжение следует".

Кинопоказы фестиваля начались 16 сентября. Они проходили на центральных городских киноплощадках и в киноцентрах. В конкурсные программы вошли более 70 фильмов, в том числе 10 мировых премьер, три - международные.

Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к человеку" проходит с 1989 года.-0-