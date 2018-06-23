В Витебске состоялось гашение посвященной городу марки

23 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Гашение посвященной городу марки состоялось сегодня в праздничном Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Специальный почтовый проект включал конверт "Первый день" и художественную почтовую марку, на которой изображены герб Витебска, фрагмент мемориального комплекса на площади Победы, Летний амфитеатр, дом-музей М.Шагала по ул.Покровской и скульптура "Скрипка Шагала". Тираж марки составил 48 тыс. экземпляров.

В церемонии гашения приняли участие председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин, председатель Витебского городского Совета депутатов Владимир Белевич и директор Витебского филиала предприятия РУП "Белпочта" Сергей Максак.

Мэр Витебска подчеркнул, что данное событие является поводом для гордости за свой город для всех его жителей и органично вписывается в общую программу празднования 1044-летия. Также он обратил внимание на место, где состоялась церемония гашения - музей истории народного художественного училища (открылся 9 февраля). "Мы сделали великое и нужное дело, когда открыли его. В успехе не сомневались. И это подтверждают цифры: с момента открытия училища его стены посетили уже 3,5 тыс. человек", - отметил Виктор Николайкин.-0-