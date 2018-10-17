В XXV Минском международном кинофестивале "Лiстапад" представят 167 картин

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В XXV Минском международном кинофестивале "Лiстапад" примут участие 167 картин, сообщил сегодня журналистам директор программ игрового кино фестиваля Игорь Сукманов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году в фестивале примут участие 167 картин из 48 стран. Впервые во время "Лiстапада" будут показаны фильмы из ЮАР и Кении", - сказал Игорь Сукманов.

Игорь Сукманов

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