В XXV Минском международном кинофестивале "Лiстапад" представят 167 картин

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В XXV Минском международном кинофестивале "Лiстапад" примут участие 167 картин, сообщил сегодня журналистам директор программ игрового кино фестиваля Игорь Сукманов, передает корреспондент БЕЛТА.
"В этом году в фестивале примут участие 167 картин из 48 стран. Впервые во время "Лiстапада" будут показаны фильмы из ЮАР и Кении", - сказал Игорь Сукманов.
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