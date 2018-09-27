Валентин Елизарьев подготовил для Большого театра масштабную творческую концепцию

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист СССР Валентин Елизарьев сегодня представлен коллективу Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси в качестве художественного руководителя, передает корреспондент БЕЛТА.

Вернуться Валентин Елизарьев решил по собственной инициативе. Он обратился в Министерство культуры с творческой концепцией развития Большого театра. Правда, ее подробности новый художественный руководитель журналистам пока не раскрывает - слишком длинный и серьезный разговор для первого рабочего дня. Но презентация обязательно состоится, пообещал он. Некоторые подробности творческой концепции нового художественного руководителя раскрыл генеральный директор Большого театра Владимир Гридюшко. По его словам, она рассчитана на три года, в течение которых планируется обновить четыре спектакля - "Ромео и Джульета", "Сотворение мира", "Болеро" и "Кармен-сюита".

Валентин Елизарьев рассказал, что первым делом намерен пообщаться с творческими коллективами и их руководителями. В беседе с журналистами он развеял опасения, что как человек из мира балета будет отдавать ему предпочтение. "У меня не будет жанров-любимчиков", - подчеркнул новый худрук.

На встрече с коллективом театра он отметил, что намерен использовать свои творческие связи в разных странах на благо театра. В свою очередь министр культуры Юрий Бондарь выразил уверенность, что опыт, жизненная мудрость Валентина Елизарьева, его непререкаемый авторитет в театральном мире позволят выстроить работу в Большом театре на качественно новом уровне.

Выступает Юрий Бондарь

Творческая судьба Валентина Елизарьева связана с белорусским хореографическим искусством более 40 лет. В Большой театр Беларуси он пришел в 1973 году главным балетмейстером. "Поставленные им на белорусской сцене балеты сформировали новый тип балетной драматургии, основанной на сквозном развитии действия, полифонии музыкально-хореографических образов, на метафоричности и многообразии пластики, сопоставлении, контрасте и гармонии отдельных сцен, на единстве всех компонентов спектакля", - отметили в театре.

В 1993 году на VII Международном конкурсе артистов балета в Москве балетмейстер был удостоен специальной премии за лучшую современную хореографию. В 1996-м он был награжден званием "Лучший хореограф года" и призом Benois de la Danse, учрежденным Международной ассоциацией танца.

Валентин Елизарьев ставил спектакли в Москве, Любляне, Стамбуле, Варшаве, Токио, Анкаре, Каире и др. На протяжении многих лет он является председателем жюри Международного фестиваля современной хореографии в Витебске, членом жюри международных конкурсов балета в Варне (Болгария), Москве, Сочи, Казани, Новосибирске (Россия), Нагое (Япония), Киеве (Украина), Джексоне (США), Шанхае и Пекине (Китай).

Валентин Елизарьев избран академиком Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры (1996), академиком Петровской академии наук и искусств (1997). Дважды удостоен (1998, 2001) специальной премии Президента Беларуси за достижения в области хореографического искусства и вклад в развитие международных культурных связей. В 1997 году награжден орденом Франциска Скорины, в 2003-м - орденом Отечества III степени, в 2007-м - орденом Отечества II степени. Он является профессором Белорусской государственной академии музыки, более четырех десятилетий возглавляет белорусскую хореографическую школу подготовки кадров.-0-

Валентин Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра Беларуси Творческая судьба Валентина Елизарьева связана с белорусским хореографическим искусством более 40 лет. В Большой театр Беларуси он пришел в 1973 году главным балетмейстером.

Фото Геннадия Жинкова