Венская опера впервые запускает онлайн-трансляции спектаклей с русскими субтитрами

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венская государственная опера в ближайшие недели впервые запустит русские субтитры к онлайн-трансляциям спектаклей, сообщает ТАСС.

"В ближайшие недели мы объединяем две технические системы, работающие в Венской опере, и теперь, когда вы смотрите онлайн-трансляцию, вы сможете выбрать субтитры. Так что и русскоязычные театралы могут посмотреть спектакль с удобными им русскими субтитрами", - сказал директор Венской государственной оперы Доминик Мейер.

Он пояснил, что только в последние годы театр ввел практику трансляций спектаклей в интернете, а также дополнил планшеты с субтитрами представлений около сидячих и стоячих мест в зале русским языком. "Технически оказалось очень сложно увязать эти системы, но мы это сделали, в том числе для удобства русскоязычных зрителей", - добавил директор театра.-0-