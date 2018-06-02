Верхний город приглашает на День Швеции

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мастер-классами, детскими спектаклями и дегустациями блюд отметят сегодня День Швеции в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Праздник состоится на территории Верхнего города. В течение дня на главной сцене известные шведские хиты будут звучать в исполнении хора Concordia, произведения ABBA и Roxette споет кавер-бэнд Петра Клюева. Танцевальная группа Madcaps представит публике брейк и хип-хоп композиции в современных ритмах. Спеть по-шведски вместе предложит группа "Вурай". Украшением концерта станут выступления звезд шведской эстрады Jenny from Ace of Base и Jay-Jay Johanson. Примет участие в празднике популярная белорусская группа Akute.

В День Швеции помимо главной сцены будут работать тематические площадки.

На заднем дворике отеля "Монастырский" со стороны улицы Герцена презентуют учебные программы Шведского института. Посетители смогут посетить мастер-класс по традициям празднования середины лета в Швеции с играми и песнями, подтянуть язык с помощью открытого урока и викторин.

Детская площадка развернется на арт-террасе концертного зала "Верхний город". Здесь запланированы спектакли и концерты. Маленькие зрители увидят сказку о корове Маму Му и ее друге Вороне, послушают музыкальную историю о старике Пэтсоне и его котика Финдусе и вместе с артистами споют песни о Малом и Медведике. На площадке ребят ждут интересные мастер-классы "Сделай лосика" и "Нарисуй Швецию", аквагрим и фотозона.

Увидеть робота-газонокосилку и поучаствовать в соревновании по обрезке сучьев в шлеме виртуальной реальности можно будет на индустриальной площадке со стороны улицы Ленина. В центральном дворике отеля "Монастырский" пройдут мастер-классы по приготовлению еды с дегустацией. Секретами шведской кухни поделится гуру кулинарного мастерства Анастасия Лундквист.

На спортивной площадке перед рестораном "Ренессанс" будут ждать всех желающих попробовать свои силы во флорболе и скандинавской ходьбе, настольном хоккее, футболе и теннисе.

В течение праздника на площади Свободы будет работать фудкорт со шведскими традиционными блюдами.

Праздник для минчан и гостей столицы организует посольство Швеции в Беларуси совместно с Минским городским исполнительным комитетом при поддержке шведских и белорусских компаний.-0-