Вернисаж в НББ откроет 5 апреля проект выставок, посвященных Году малой родины

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вернисаж в Национальной библиотеке Беларуси откроет 5 апреля проект художественных и информационно-документальных выставок, посвященных Году малой родины, сообщили БЕЛТА в НББ.

Проект будет реализован в несколько этапов, которые будут сменяться в течение года. В первой экспозиции будут представлены уникальная коллекция открыток и книг автора проекта "В поисках утраченного" Владимира Лиходедова и фотографии журналиста, известного фотографа Сергея Плыткевича.

На выставке "Взгляд в прошлое" посетители познакомятся с открытками конца XIX - начала XX веков с видами белорусских городов и местечек.

Художественная выставка фоторабот Сергея Плыткевича "Неожиданная Беларусь" представит панорамные фотографии, на которых страна снята с высоты птичьего полета.

Знакомиться с экспозицией можно до 5 мая.-0-