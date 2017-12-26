Владимир Шаинский. Топ самых любимых песен

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня стало известно, что ушел из жизни композитор Владимир Шаинский.

Народный артист России запомнился многим как автор музыки для детских песен. В частности, он написал музыку для знакомым всем мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

Вспоминаем самые-самые любимые песни, созданные композитором.

Песня "Голубой вагон" из мультфильма "Старуха Шапокляк".

Песня "Облака - белогривые лошадки", где Медвежонок подарил своим друзьям выдуманную сказочную страну Тилимилитрямдию.

Песня "Чунга-чанга" из мультфильма "Катерок" о месте, где лето круглый год.

Песенка мамонтенка из мультика "Мама для мамонтенка".

Песня о том, что "Вместе весело шагать".

Песня "Если с другом вышел в путь".

Школьная песенка "Дважды два - четыре".

Также он много работал для кино, написал музыку для фильмов "По секрету всему свету", "Пока бьют часы", "Школьный вальс", "Финист, ясный сокол" и др.

Песни из кинофильма "По секрету всему свету".

Он писал для Аллы Пугачевой, Льва Лещенко, Эдуарда Хиля, Валентины Толкуновой, Анны Герман, Муслима Магомаева и других звезд эстрады.

Очень душевная песня в исполнении Анны Герман "Когда цвели сады".

Песня "Не плачь, девчонка" в исполнении Льва Лещенко о том, что "любовь на свете сильней разлук".