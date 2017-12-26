Владимир Шаинский. Топ самых любимых песен

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня стало известно, что ушел из жизни композитор Владимир Шаинский.
Народный артист России запомнился многим как автор музыки для детских песен. В частности, он написал музыку для знакомым всем мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.
Вспоминаем самые-самые любимые песни, созданные композитором.
Песня "Голубой вагон" из мультфильма "Старуха Шапокляк".
Песня "Облака - белогривые лошадки", где Медвежонок подарил своим друзьям выдуманную сказочную страну Тилимилитрямдию.
Песня "Чунга-чанга" из мультфильма "Катерок" о месте, где лето круглый год.
Песенка мамонтенка из мультика "Мама для мамонтенка".
Песня о том, что "Вместе весело шагать".
Песня "Если с другом вышел в путь".
Школьная песенка "Дважды два - четыре".
Также он много работал для кино, написал музыку для фильмов "По секрету всему свету", "Пока бьют часы", "Школьный вальс", "Финист, ясный сокол" и др.
Песни из кинофильма "По секрету всему свету".
Он писал для Аллы Пугачевой, Льва Лещенко, Эдуарда Хиля, Валентины Толкуновой, Анны Герман, Муслима Магомаева и других звезд эстрады.
Очень душевная песня в исполнении Анны Герман "Когда цвели сады".
Песня "Не плачь, девчонка" в исполнении Льва Лещенко о том, что "любовь на свете сильней разлук".
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