Во Франции продали фарфоровую вазу, найденную на чердаке, за рекордные 16,2 млн евро

Во Франции на аукционе Sotheby's продали китайскую фарфоровую вазу времен правления императора Цяньлун (1736-1795 годы) из династии Цин за рекордные для данного аукциона 16,2 млн евро, сообщают информагентсва. Она была найдена на чердаке одного фамильного дома во Франции, а привезли в аукционный дом ее в самой простой коробке из-под обуви.

На редкой фарфоровой вазе изображены олени, птицы, сосны. Неизвестно, сколько времени она пролежала на чердаке. Отмечается, что нашли произведение искусства абсолютно случайно и сразу же отвезли в парижское отделение аукционного дома. Предположительно, во Францию фарфоровую вазу привезли в конце 19 века, когда в стране все увлекались китайским и японским искусством.

Имя нового покупателя не разглашается. Однако известно, что он выходец из Китая и присутствовал на торгах лично. Изначально специалисты оценили фарфоровую вазу в 500-700 тыс. евро.