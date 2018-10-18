Вопрос о включении празднования в честь Будславской Богоматери в список ЮНЕСКО рассмотрят в ноябре

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЮНЕСКО в ноябре рассмотрит вопрос о включении празднования в честь иконы Матери Божьей Будславской в список нематериального культурного наследия. Об этом сегодня сообщил министр культуры Юрий Бондарь на торжестве, посвященном Дню работников культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ноябре на сессии межправительственного комитета по охране материально-культурного наследия ЮНЕСКО предстоит рассмотреть вопрос о включении чествования иконы Матери Божьей Будславской в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества", - сказал Юрий Бондарь. В Беларуси продолжается планомерная работа по выявлению, изучению и фиксации культурных ценностей с последующим включением в государственный список историко-культурных ценностей. Сегодня в нем насчитывается более 5,5 тыс. объектов.

Министр подчеркнул, что развитию культуры в Беларуси уделяется пристальное внимание. Увеличиваются и внебюджетные доходы, экспорт услуг. В Минкультуры прогнозируют, что по итогам года объем экспорта услуг превысит $5 млн. Это почти на 6% больше по сравнению с 2017-м, отметил Юрий Бондарь. Он напомнил, что по поручению Президента в стране возродили производство музыкальных инструментов, в том числе пианино "Беларусь". Презентация для главы государства состоялась в сентябре. Присутствовавшие на ней эксперты признали, что инструменты имеют превосходные акустические, эксплуатационные и музыкальные характеристики.

Во время торжественного мероприятия состоялось награждение лучших представителей отрасли. Грамоты и подарки они получили из рук заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, который также зачитал на церемонии поздравление Президента работникам культуры в связи с профессиональным праздником.

Будславская икона Божьей Матери находится в костеле Успения Божьей Матери в агрогородке Будслав (Мядельский район Минской области). Икона написана неизвестным мастером в ХVI веке. Будславскую Божью Матерь верующие считают покровительницей Беларуси. Икону-легенду почитают как защитницу и хранительницу всех белорусских католиков. Ежегодно в Будслав приезжают тысячи паломников, чтобы попросить у Богоматери заступничества и принять участие в Будславском фесте.-0-