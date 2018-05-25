25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы подготовки к детскому "Евровидению-2018" обсудили белорусские и зарубежные специалисты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В Беларуси с рабочим визитом по вопросам организации международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" находятся технический директор из Швеции Ола Мельциг и его ассистент из Эстонии Тармо Кримм.

В марте Ола Мельциг уже приезжал в Минск. Тогда он посетил съемки проектов Белтелерадиокомпании и оценил возможности спортивно-развлекательного комплекса "Минск-Арена", откуда будет вестись трансляция финального шоу детского песенного форума.

На этот раз зарубежные специалисты прибыли в Минск на неделю, в течение которой состоялись рабочие встречи с руководством медиахолдинга, творческими и техническими специалистами, которые будут задействованы в подготовке и организации шоу в ноябре.

Во время встреч с евровизионными экспертами обсуждались технические нюансы обеспечения вещания, изучались макеты сцены, грин-рума, пресс-центра и других конкурсных площадок, были рассмотрены варианты монтажа сцены и крепления камер, светового, звукового и светодиодного оборудования.

Сегодня Ола Мельциг и Тармо Кримм осмотрели передвижную телевизионную станцию "Александрина", которую белорусы могут наблюдать на самых важных государственных и международных мероприятиях. К слову, эта ПТС на 16 видеокамер, приобретенная Белтелерадиокомпанией в 2010 году, долгое время не имела аналогов в странах Восточной Европы.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Организатором и координатором всех мероприятий выступает Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-