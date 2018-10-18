Восемнадцать белорусских мультфильмов вошли в конкурсную программу "Анимаевки-2018"

18 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Восемнадцать белорусских мультфильмов вошли в конкурсную программу ХXI Международного фестиваля анимационных фильмов "Анимаевка-2018", который пройдет 26-28 октября в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии "Могилевкиновидеопрокат".

В основной конкурс анимационных фильмов из 404 заявленных вошла 61 работа, а в конкурс детского анимационного творчества - 54. Хозяева фестиваля представят в конкурсной программе 18 анимационных фильмов, причем 6 из них - работы могилевской детской анимационной студии "Карандаш". Свои фильмы представят также киностудия "Беларусфильм", Белорусская государственная академия искусств, студия детской мультипликации "Энфис", детская студия анимации "Мультифокус" и студия мультфильмов "Вектор АРТ".

Оценивать творчество аниматоров из 31 страны будет представительное международное жюри, которое возглавил заслуженный деятель искусств Российской Федерации профессор Леонид Носырев. Победители фестиваля в 11 номинациях конкурса анимационных фильмов будут награждаться дипломом и призом "Большой хрустальный карандаш", а лучшие детские работы отметят также дипломами и призом "Малый хрустальный карандаш". В этом году появилась и новая номинация - "Лучший студенческий анимационный фильм".

По традиции на "Анимаевке" состоятся также конкурсы детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества. На них представлены 317 работ из Беларуси, России и Казахстана. Больше всего творческих работ подготовили юные таланты из Могилева и Могилевской области. Победителей наградят дипломами и ценными подарками, а их имена назовут на церемонии закрытия фестиваля 28 октября.

"В фестивальные дни пройдут показы мультфильмов как для детей, так и для взрослых во всех кинотеатрах Могилева, любители анимации смогут принять участие в мастер-классах, творческих встречах с выдающимися режиссерами Беларуси, России и Украины и познакомиться с презентациями об искусстве анимации", - рассказали в "Могилевкиновидеопрокате".

Идея проведения фестиваля анимационных фильмов принадлежит режиссеру киностудии "Беларусьфильм" Игорю Волчеку. Первый форум прошел в мае 1998 года в Минске. В сентябре этого же года по инициативе руководства "Могилевоблкиновидеопроката" праздник анимации организовали в Могилеве. С тех пор областной центр ежегодно принимает гостей и участников фестиваля, и с каждым годом география стран-участниц расширяется.

Организаторами форума выступают Министерство культуры Беларуси и Могилевский областной исполнительный комитет.-0-