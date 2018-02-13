Выставка авторского фарфора в Историческом музее Беларуси представит более 70 работ

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 работ представит выставка авторского фарфора Александры Бавтрук "Мой икигай" в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

Александра Бавтрук владеет уникальными техниками надглазурной росписи по фарфору, занимается живописью на высококачественном редком фарфоре. Она также сотрудничает с художниками, занимается реставрацией росписи. Работы мастера украшают частные коллекции в Швейцарии, Германии, Англии, России, Беларуси и Казахстане.

Икигай - это всеобъемлющее понятие родом из Японии, пронизывающее всю жизнь человека. И найти свой икигай - очень важный жизненный шаг. Это все равно, что найти себя, свой путь, смысл, предназначение.

Фарфор для Александры Бавтрук - дело ее жизни, ее икигай. Автор смотрит на мир через чувства, отражая и преображая увиденное на фарфоре. Спектр творчества многогранен: от европейской дворцовой художественной классики, с ее сложными орнаментами и цветочными композициями, до абстрактных форм. Сюжетная линия с четкими мыслями прослеживается в каждой работе. При этом в фарфоре Александра достигает потрясающей формы, за счет стилистики пластического ритма, создающего эту форму и цвет. Работы с формой переплетаются в аллюзию переосмысленных образов, будь то фигуры или абстрактные движения в бесконечность.

Александра Бавтрук имеет историческое образование, но, несмотря на это, является профессиональной художницей по фарфору и художественной росписью занимается около 15 лет. Александра родилась в Минске, училась в Художественном лицее Санкт-Петербурга, посещала студию керамики и фарфора. После обучалась и стажировалась профессии художника-фарфориста в швейцарском Цюрихе в ателье известного в этой области мастера Даниелы Элмигер.

В 2016 году состоялась персональная выставка Александры Бавтрук "Белое золото. Цюрих-Минск" в галерее Арт-Хол Республиканского театра белорусской драматургии. В 2017 году художница была самой молодой и единственной русскоязычной участницей семинара-фестиваля художников по фарфору Porcelain Show в городе Рапперсвиль в Швейцарии.

Выставка будет работать по 30 марта.-0-