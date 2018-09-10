Выставка "Беларусь и Библия" представит раритеты возрастом 5 тыс. лет

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раритеты, возраст которых достигает 5 тыс. лет, впервые представит уникальная международная выставка "Беларусь и Библия" в музее книги в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции можно будет увидеть издания Библии разных конфессий на разных языках мира - памятники мирового значения, многие из которых никогда ранее не демонстрировались в странах Центральной и Восточной Европы. Будет представлено около 200 уникальных рукописных и старопечатных раритетов книжной культуры, отражающих историю создания, распространения и сохранения Библии.

Выставка организована Национальной библиотекой Беларуси совместно с некоммерческой организацией "Группа исследования рукописей" (Manuscript Research Group, США). Часть экспонатов представлена из 11 государственных и частных коллекций США, Великобритании, и Израиля.

Как рассказал заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша, на выставке посетители увидят написанные 5-4 тыс. лет тому назад клинописью на глиняных табличках тексты из Ура - родины Авраама; оригинальную рукопись "библии Античности" - "Илиады" Гомера - папирус на греческом языке; уникальные свитки Мертвого моря ("Кумранские рукописи"), которым более 2 тыс. лет и которые хранят самые ранние тексты большинства книг Ветхого Завета; самые древние фрагменты Нового Завета (II-III вв. н.э.); библейские рукописи на древних языках: греческие, латинские, коптские, самаритянские, армянские, индийские, китайские и другие; оригиналы Библий Гутенберга, Лютера и Скорины; первопечатные книги многих народов и стран, первые переводы Библии на национальные языки; древние белорусские библейские рукописи и старопечатные книги; почти все переводы Библии на белорусский язык; оригиналы гравюр Альбрехта Дюрера, Сальвадора Дали и других знаменитых художников, сделанные на библейские сюжеты.

Достижения отечественной книжно-письменной культуры будут показаны как неотъемлемая часть общемирового духовного наследия. Из фондов Национальной библиотеки Беларуси будут представлены рукописные Торы, Евангелия, Апостолы XVІ-XXІ вв., издания белорусского первопечатника Франциска Скорины и его последователей, переводы библейских текстов на белорусский и европейские языки, а также примеры художественного оформления Священного Писания лучшими мастерами XVІ-XXІ вв.

На выставке будут работать интерактивные площадки - рукописная мастерская и типография, а также проходить тематические лекции, экскурсии, мастер-классы, музейные занятия, презентации и концерты.

Уникальная международная выставка "Беларусь и Библия", посвященная самой известной и влиятельной книге в истории человечества, пройдет с 20 сентября по 21 октября.-0-